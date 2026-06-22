MASAK İnceledi Jandarma Düğmeye Bastı! 16 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri yasa dışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kazanç elde eden şebekeyi takibe aldı. Jandarma Genel Komutanlığı ile MASAK işbirliğinde Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından 16 ilde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Hesaplarında 114 milyon lira hareketlilik tespit edilen 42 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 38’i tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Türkiye'nin dört bir yanına uzanan yasa dışı bahis ağına yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yürütülen çalışmalarda milyonlarca liralık kara para trafiğini yöneten şebekenin çökertildiğini duyurdu.Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı. Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları saptandı. Suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon TL tutarında para hareketliliği bulunduğu ortaya çıktı.Düzenlenen operasyonlarda toplam 42 şüpheli yakalandı.Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.