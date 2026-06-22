Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Hesap Vakti! O İsimler Birbirine Girdi

Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezaları Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Kundakçı'nın yakınları, Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikayetçi olmadığını belirterek, Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.Duruşma öncesinde adliye koridorlarında yaşanan gerginlik görüntülenirken, gazeteciler ile Vahap Canbay'ın arkadaşları arasında tartışma çıktı. Basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bazı kişiler, gazetecilere hakaret ederek üzerlerine yürüdü. Adliyedeki güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.