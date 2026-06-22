Kayseri'de Evde Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma! Cansız Bedenine Babası Ulaştı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Muhammet C., sabah saatlerinde babası tarafından evlerinin salonunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Muhammet C.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 39 yaşındaki Muhammet C., birlikte yaşadığı babası tarafından evlerinin salonunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet C. sabah saatlerinde birlikte yaşadığı babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Muhammet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Muhammet C.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.