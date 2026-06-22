İngiltere'de Yine Kaos! Başbakan Keir Starmer İstifa Etti
İngiltere’de 2024’teki büyük zaferin ardından koltuğa oturan Başbakan Keir Starmer, yerel ve ara seçimlerdeki ağır yenilgiler ile parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak istifa etti. Starmer'ın havlu atmasıyla birlikte, Birleşik Krallık’ta Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'ın ardından son 5 yılda koltuğu terk eden dördüncü başbakan Keir Starmer oldu.
İngiltere'de 2024 yılında iktidara gelen Başbakan Keir Starmer, üst üste alınan seçim yenilgileri ve parti içi muhalefetin yoğun baskısı sonucunda istifa ettiğini açıkladı.
STARMER'İN İSTİFANIN ARKA PLANI
Keir Starmer'ın istifası, İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde ve ara seçimlerde aldığı ağır yenilgiler ile partideki iç muhalefetin hızla artmasının bir sonucu olarak gündeme geldi.
Starmer, 2024'te büyük bir zaferle iktidara gelmesine rağmen düşük onay oranları, göç ve enerji politikalarındaki eleştiriler, ekonomik zorluklar ile özellikle Andy Burnham'ın güçlü bir performans gösterdiği ara seçim yenilgisi sonrası parti içinde yoğun baskı altına girdi.
Burnham'ın parlamentoya girmesiyle birlikte bakanlar ve milletvekilleri arasında istifa çağrıları arttı. Starmer sürecin sonunda istifa etti.
YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?
Keir Starmer'ın istifası sonrası en güçlü aday Andy Burnham olarak görülüyor. (eski Greater Manchester Belediye Başkanı, yeni Makerfield Milletvekili). Burnham, son ara seçimde zafer kazandı ve parti içinde destek görüyor.
SON 5 YILDA (2021-2026) İSTİFA EDEN İNGİLTERE BAŞBAKANLARI
Boris Johnson - Temmuz 2022: Partygate skandalı, yalanlar ve bakan istifaları dalgası nedeniyle istifa etti.
Liz Truss - Ekim 2022: Mini-bütçe sonrası piyasalarda çöküş ve kendi partisinden gelen baskı nedeniyle sadece 45-50 gün görevde kaldıktan sonra istifa etti.
Rishi Sunak - Temmuz 2024: Erken seçimde ağır yenilgi sonrası istifa etti.