Dünya Kupası’nda Teknoloji Devrimi! Yenilikler Oyunu Değiştiriyor

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, futbol teknolojilerindeki en yeni gelişmelerin sergilendiği küresel bir vitrin olma özelliğini taşıyor. Kramponlardan toplara, hakem kararlarının doğruluğunu artıran ve taraftar deneyimini geliştiren dijital sistemlere kadar pek çok yenilik turnuvada sahne alıyor.Bu teknolojilerin futbola kazandırılması süreci çoğu zaman üniversiteler ve araştırma kurumlarında başlıyor. Şimdiye kadar yayımlanan araştırmalarda öne çıkan başlıklar arasında oyuncuların otomatik takibi ve maç içindeki olayların yapay zekâ destekli sistemlerle tespit edilmesi bulunuyor.FIFA'nın 2023-2027 stratejik planındaki üçüncü hedef, “eFootball aracılığıyla taraftar etkileşimini artırmak ve gelecek nesiller için dijital teknoloji ile yapay zekâya yatırım yapmak” olarak tanımlanıyor.Bu Dünya Kupası'nın en çok konuşulan teknolojik yeniliklerinden biri, hakemlerin kullandığı vücut kameraları oldu. Bu görüntüler, özellikle goller ve kritik karar anlarında hakemlerin ne gördüğünü taraftarlara göstererek farklı bir bakış açısı sunuyor.VAR incelemelerinin ardından ofsayt pozisyonlarının açıklanmasında giderek daha sık kullanılan üç boyutlu canlandırmalar da dikkat çekiyor. Optik takip sistemlerinden elde edilen oyuncu konumu ve hareket verileri sayesinde pozisyonlar farklı açılardan yeniden oluşturulabiliyor. Böylece taraftarlar, örneğin bir pozisyonu kalecinin gözünden izleme fırsatı bulabiliyor.Gol çizgisi teknolojisi ilk kez 2014 Dünya Kupası'nda, topun çizgiyi tamamen geçip geçmediğini belirlemek için kullanılmıştı. 2026 Dünya Kupası'nda ise bir adım daha ileri gidilerek topun oyun alanını ne zaman terk ettiğini belirleyen sınır dışı teknolojisi ilk kez devreye alındı. Sistem, taç ve korner kararlarının verilmesine yardımcı oluyor.FIFA, bu Dünya Kupası'nda yer alan 48 takımın tamamının yapay zekâ tabanlı AI Pro sistemi sayesinde aynı analiz imkânlarından yararlanacağını açıkladı.Yapılandırılmış maç verilerini sorgulayabilen yapay zekâ ajanları kullanan sistem, teknik ekiplere hızlı taktik değerlendirmeler, performans analizleri ve stratejik öneriler sunuyor.Her Dünya Kupası yeni bir resmi topla birlikte geliyor. 2026 turnuvasında kullanılan Adidas Trionda, yalnızca dört özel şekilli panelden oluşuyor. Bu sayı, Dünya Kupası tarihinde kullanılan en düşük panel sayısı olarak kayıtlara geçti.Trionda, selefi gibi topun hareketlerini saniyede 500 kez ölçebilen dahili bir sensör de içeriyor. Elde edilen veriler gerçek zamanlı olarak hakemlere iletilerek karar alma süreçlerine destek sağlıyor.FIFA'nın top test prosedürleri, bu sensörün topun yuvarlanma veya havadaki hareketlerini olumsuz etkilemediğinden emin olmak için denge testlerini de kapsıyor.Akademik araştırmalar, futbol kramponlarının tasarımına da yön veriyor. Örneğin çalışmalar, kramponun üst kısmındaki dolgu malzemelerinin şut isabet oranını düşürebildiğini ortaya koydu.Son dönemde bazı oyuncuların üç boyutlu yazıcılarla üretilen kramponlar kullanmaya başladığı görülüyor. Bu modellerde, sıra dışı özelliklere sahip yapay malzemeler olan 'metamaterial' teknolojileri kullanılıyor. Amaç ise ayağa daha iyi uyum sağlayan ve daha konforlu kramponlar geliştirmek.Bu Dünya Kupası'nda bu tür kramponlar henüz sınırlı sayıda oyuncuda görülse de teknolojinin hızlı ilerleyişi göz önüne alındığında, dört yıl sonra Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu tasarımların çok daha yaygın hâle gelmesi bekleniyor.