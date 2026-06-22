Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Ak Parti'ye Yeni Katılımlar Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Değerli yol ve dava arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Sizlerle kucaklaşmamıza vesile olan Ankara il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ankaralı vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum.Şu tutkunuz, şu sevginiz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor, heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. İstiklal ve istikbal davası burada. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim eylesin, son nefesimize kadar yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık etmeyi nasıl eylesin.İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza bu davaya gönül veren, emeğini gayretini, duasını bizden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatı içinde AK Parti'nin dünyaya söz söylemesinde katkısı olup da vefat edenlere rahmet diliyorum.Değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, bu sene partimizin 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında mücadelemize yakışır bir program ile, büyük bir coşku ile kutlayacağız. Ankara, bu partinin milletin gönlüne düşmesine, kuruluşuna, emeklisine, her aşamasına kadar bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır duaları ile büyüttük. Partimizi kurarken kimse bu kadar büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Her alanda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapacağına ihtimal vermiyordu. Savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. Milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği ile itham edilirdik.Gençler, Türkiye'yi önce bölgesel bir güç sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu olacağını söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Tahayyül dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Sessiz devrimlerimiz ile Türkiye'ye çağ atlattık. Aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Adımızı tarihe şanla şerefle nakşettirdik.Sizlerle bu yolları yürüdük. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara bizim bu kutlu mücadelemize güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden olmuştur.Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsiyoruz. Ankara sıradan bir başkent değildir, şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara istiklal harbini yürüten milli direnişi zafere erdiren şehirdir.Ankara bu topraklar üzerinde planları olanların oyunlarını boşa çıkaran gözbebeğidir. Vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz'da da milletimizin istikbaline sahip çıktı.Kızılay'da, Külliye'de, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve nice yerlerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitleri unutmadık. Hasadını bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Meydanlara koşup çıplak elleri ile darbeyi engelleyen kardeşlerimizi unutmadık. Ankaralıların bu cesareti kararlılığı milletimizin hafızasından asla silinmez. Böyle bir şehre hizmet etmeyi şeref sayıyoruz.Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken bir Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Trump'ın da olduğu liderleri başkentimizde misafir edeceğiz. Türk devletleri zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Hazırlıklarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in emri ile inşa edilen, askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı ihya ettik. Esenboğa'nın hem havayolu, hem karayolu trafiğini rahatlatacak.AK parti olarak hizmet anlayışımız eser siyaseti üzerine inşa edildi. Su sıkıntısı mı var, yeni barajlar inşa ettik. Trafik mi sıkıştı yeni yol ve metro inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var TOKİ ile yeni yapılar inşa ettik. Ankara'ya 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik sorunlarını çözmemiz gereken vatandaşların karşısına ne kadar yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezler ile çıkmadık. Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi. Millete sunacakları planları projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik. Dış politika gibi savunma gibi vesayete ve terör gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı giderek büyüyoruz.Rakibimiz de olsa ülkenin ikinci büyük partisinin kavga ile anılmasını doğru bulmuyoruz. Karışıklığın olduğu muhalefet değil hizmette eserde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotadan ilerlemekteyiz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu gibi büyümekte. Ankara üye kaydında üst üste 6 kez Türkiye birincisi oldu. AK elçiler projesinden çeşitli sosyal projelerine pek çok başarıyı yürüten Ankara il teşkilatını tebrik ediyorum. Önümüzdeki 2 yıl sürede yılgınlığa kapılmamanızı, daha titiz daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Her insanımızın gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var.