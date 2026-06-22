Bakan Kurum Londra'da Hedeflerini Açıkladı! Elektrifikasyon Ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim İnovasyon Forumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim İnovasyon Forumu'nda COP31 öncesi Türkiye'nin iklim hedeflerini ve önceliklerini açıkladı. Kurum, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanmasını hedeflediklerini belirterek, elektrifikasyonun küresel dönüşümün merkezinde yer alacağını vurguladı.Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Kıymetli Dostlar,Sizleri en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu süreçte, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum.Bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapan İklim İnovasyonu Forumu'na, E3G'ye ve Birleşik Krallık Hükümeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum.COP31'e uzanan bu yolda, dünyamızın geleceği için verdiğiniz güçlü ve kesintisiz destek dolayısıyla her birinize şükranlarımı iletiyorum.Değerli Dostlar,Bugün, insanlığın pek çok cephede ağır sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde bir araya geliyoruz.Yakın dönemde yaşanan çatışmaların faturası, küresel ekonomide halen hissedilmeye devam ediyor. Borç yükleri giderek ağırlaşıyor.Bütün bunların üzerine, şimdi bir de süper El Niño tehdidiyle karşı karşıyayız. Araştırmalar, El Niño olaylarının yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir maliyete yol açabildiğini ortaya koyuyor. Bu yıl, kayıtlara geçen en maliyetli El Niño yılı olabilir.Üstelik bu hesaplamaya, en ağır bedel olan can kayıpları henüz dâhil değil. Öte yandan, birlikte hareket etme irademiz de ciddi biçimde sınanıyor.Biz, Kasım ayında Antalya'da bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyoruz. Ortak kararlılığımızı açık ve güçlü bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunacak sonuçlar almak ve katılımın değerini herkes için görünür kılmak istiyoruz.Bu hafta Londra'da yürüteceğimiz temaslar, çözüm üretme ve ivmeyi büyütme çabalarımız açısından kritik bir eşik niteliği taşıyor.Değerli Dostlar;COP31 Başkanlığı olarak bu sürece yön verme sorumluluğunu büyük bir kararlılıkla üstleniyoruz. Şimdiye kadar tüm tarafları dinledik. Nerelerde ilerleme sağlanabileceğini ve hangi alanlarda ilerlemenin zorunlu olduğunu dikkatle değerlendirdik.Bugün artık somut sonuçlara odaklanan bir gündemi ortaya koymuş durumdayız. İki hafta önce Almanya'da, birçok girişimimizi ülkelerin katılımıyla resmen başlattık. Londra'da ise bu halkayı genişletmek istiyoruz. İş dünyasının, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve hayır kuruluşlarının sürece daha güçlü biçimde katılmasını hedefliyoruz.Haftanın sonunda, amaçlarımız ve hedeflerimiz etrafında daha geniş bir destek oluşturmuş olmayı arzu ediyoruz.Çünkü herkesin Antalya'daki COP31'e hazırlıklı gelmesi ve bu küresel zirvenin başarıya ulaşması için hazır olması gerekiyor.Bugüne kadar yürüttüğümüz tüm görüşmelerde bir tema çok net biçimde öne çıktı: elektrifikasyon.Bu konu bugün hükümetlerin kabinelerinde, şirketlerin yönetim kurulu salonlarında konuşuluyor.Çünkü günlük yaşamda elektrifikasyonun hızlanması; ülkeleri, şirketleri ve aileleri dalgalı enerji fiyatlarından korumak için acil bir ihtiyaç.Bu mesele, insanların hangi aracı satın alacağından evlerini nasıl ısıtacağına ve enerji faturalarını nasıl düşüreceğine kadar günlük hayatın en somut kararlarıyla doğrudan bağlantılı.COP31, bu başlıkları uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele almak ve küresel dönüşümü hızlandırmak için benzersiz bir fırsat sunuyor.COP31 Başkanlığı olarak, elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması hedefi etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz.'2035'e kadar yüzde 35' hedefi; ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla hayata geçirilecek.Bu hedefin başarısı ise modern şebekeler ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesine bağlı olacaktır.Bu yürüyüşün, şimdiden çok sayıda ülke, uluslararası kuruluş ve gönüllü koalisyon tarafından sahiplenilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı bu desteği ortaya koyan yapılar arasında yer alıyor.We Mean Business (Vi Miin Bizinis) Koalisyonu'nun yakın tarihli anketi de iş dünyasının bu dönüşüme güçlü bir şekilde hazırlandığını gösteriyor.Ankete katılan şirketlerin yüzde 90'ı, 2035 yılına kadar faaliyetlerinde elektrifikasyona geçmeyi beklediğini ifade ediyor.Antalya'da, '2035'e kadar yüzde 35' hedefi, önemli gündemlerimizden biri olacak.COP31'in başarısı için ihtiyaç duyduğumuz ivme tam da budur.Ancak yürüttüğümüz görüşmeler bize şunu da açıkça gösterdi: Başarıdan söz edebilmek için iki temel hususu dikkate almak zorundayız.Birincisi, Dubai'de düzenlenen COP28'de kabul edilen ilk Küresel Durum Değerlendirmesi'nin de ortaya koyduğu gibi, artan elektrik talebini temiz enerji arzındaki artışla karşılamalıyız.Çünkü güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği, elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerjinin eş zamanlı olarak ilerlemesine bağlıdır.İkincisi, ilerlemeyi hızlandıracak ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak koşulları güçlendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede gelişmekte olan dünyaya sağlanacak destek özel önem taşıyor.2024 yılında ülkeler, Bakü Finans Hedefi kapsamında 2035 yılına kadar her yıl en az 300 milyar dolar finansmanı harekete geçirme konusunda ortak mutabakata vardı. Ancak geçtiğimiz yıl, yurtdışı kalkınma yardımlarında kayıtlara geçen en büyük yıllık düşüş yaşandı.Bu dönüşümün başarıya ulaşması, gelişmekte olan ülkelerin ortak hedefleri hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu finansmana erişebilmesine bağlıdır.COP31 Başkanlığı olarak bu meselenin gündemdeki yerini koruması için kararlılıkla çalışacağız.Tüm bağışçı ülkelere, geçmiş taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz.Hanımefendiler, Beyefendiler,Elektrifikasyon, COP31'in öncü girişimlerinden biridir. Ancak uygulamaya odaklanan bir COP kapsamında bunun ötesinde birçok alanda da ilerleme sağlamak istiyoruz.Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi ve metan azaltım girişimi küresel bir öncelik olarak başlatılmıştır.Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan metan gazının azaltılması, küresel ısınmayı yavaşlatmak için en hızlı ve en uygulanabilir fırsatlardan biridir.Atık sektörü, insan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık yüzde 20'sinden sorumludur.Bugün elimizde etkisi kanıtlanmış ve ölçeklendirilebilir çözümler bulunuyor.Biz de 2035 yılına kadar atık üretimindeki artışı yarıya indirmeyi amaçlayan küresel bir hedef ortaya koyduk.Yine dirençli şehirler de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, bu alanda kapsamlı bir deneyime sahiptir. Bu deneyim, 2023'teki asrın felaketinin ardından yürüttüğümüz yeniden imar çalışmalarından beslenmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece iki yıl içinde 455 bin konutu yeniden inşa ettik.Bu konutların en yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılamasını sağladık. Böylece enerji tüketimini yüzde 39 oranında azalttık. Bu sonuç, aileleri yükselen enerji fiyatlarına karşı korumak açısından kritik önemdedir.Enerji verimliliği, bugün enerji dönüşümünün en temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.Bu anlayışla COP31'de, bina sektöründe enerji tüketim yoğunluğunun 2035 yılına kadar en az yüzde 25 azaltılmasına yönelik hedefi ele almak istiyoruz.Yeşil sanayileşme de ilerleme kaydetmek istediğimiz alanlardan biridir. Elektrifikasyon bu sürecin önemli bir parçası olacaktır.Bunun yanında, üretim ve imalat sektöründe geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarılması için nasıl bir yol izlenebileceğini de tartışmak istiyoruz.Ayrıca İklim Uygulama Köprüsü adıyla yeni bir girişim başlatacağımızı duyurduk. Bu girişim, özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerde iklim hedefleri ile ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirecektir. Son olarak, iklim eylemine yönelik toplumsal desteğin sürdürülmesi için farkındalığın ve yaygın iklim okuryazarlığının vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.Bu, insanların hem kendileri hem de iklime dirençli bir gelecek için en doğru tercihleri yapabilmeleri açısından da büyük önem taşıyor.Bu nedenle 2030 yılına kadar, dünyanın daha fazla ülkesinde iklim değişikliğinin eğitim müfredatlarına dâhil edilmesini hedefliyoruz.Hanımefendiler, Beyefendiler,Bunlar girişimlerimizden yalnızca bazılarıdır. Ayrıca COP'un her günü için belirlediğimiz tematik odakları da duyuruyoruz.TOBB ile birlikte COP31 İş Dünyası Forumu'nu da başlatıyoruz.Bu Forum, COP kapsamında 12-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek İş Dünyası Zirvesi için iş dünyasının katılımını harekete geçirmek üzere yıl boyunca sürecek bir platform görevi görecektir.Bu hafta, ilerleme sağlamak için önemli bir fırsata sahibiz.COP31 Başkanlığı olarak temel önceliklerimizi ortaya koyduk: elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, eğitim ve finansman.Şimdi sizlere de bir çağrıda bulunmak istiyoruz.Gelin, dünyanın geleceğini şekillendirecek bu öncelikler üzerinde hep birlikte çalışalım!Hepimiz, hangi alanlarda katkı sunabileceğimizi, evlatlarımızın yarınları için cesaretle belirleyelim!COP'a geldiğimizde neler yaptığımızı, bu sürece nasıl destek verdiğimizi, güçlü işbirliğimizi ve vizyonumuzu tüm dünyaya anlatalım!Çünkü ivme istiyorsak aksiyona, umut istiyorsak küresel bir eyleme ihtiyacımız var! Geleceğin COP'unu ve uygulama odaklı bir COP'u hayata geçirmenin yolu da budur. Teşekkür ediyorum.'