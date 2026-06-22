Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...

İsviçre'de yürütülen ilk tur müzakerelerde 2 ay içinde nihai anlaşma için uzlaşmaya varıldı. Ayrıca FED'in şahin sinyalleri sonrası faizlerin artacağı beklentisi, altındaki baskıyı sürdürdü. Yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 22 Haziran 2026 altın fiyatları...Alış: 4.184,42 dolarSatış: 4.185,33 dolarAlış:5.752,08 TLSatış: 6.012,46 TLAlış: 39.926,87 TLSatış: 40.675,93 TLAlış: 41.163 TLSatış: 41.516 TLAlış: 19.894,16 TLSatış: 20.395,86 TLAlış: 9.982 TLSatış: 10.201 TLAlış: 6.239,52 TLSatış: 6.240,49 TL