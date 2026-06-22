Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...
Altın fiyatları ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasıyla toparlanıyor.
İsviçre'de yürütülen ilk tur müzakerelerde 2 ay içinde nihai anlaşma için uzlaşmaya varıldı. Ayrıca FED'in şahin sinyalleri sonrası faizlerin artacağı beklentisi, altındaki baskıyı sürdürdü. Yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 22 Haziran 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.184,42 dolar
Satış: 4.185,33 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış:5.752,08 TL
Satış: 6.012,46 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.926,87 TL
Satış: 40.675,93 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.163 TL
Satış: 41.516 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.894,16 TL
Satış: 20.395,86 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.982 TL
Satış: 10.201 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.239,52 TL
Satış: 6.240,49 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.184,42 dolar
Satış: 4.185,33 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış:5.752,08 TL
Satış: 6.012,46 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.926,87 TL
Satış: 40.675,93 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.163 TL
Satış: 41.516 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.894,16 TL
Satış: 20.395,86 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.982 TL
Satış: 10.201 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.239,52 TL
Satış: 6.240,49 TL