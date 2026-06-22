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Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...

Altın fiyatları ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasıyla toparlanıyor.

Ekleme: 22.06.2026 - 10:04 Güncelleme: 22.06.2026 - 10:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...İsviçre'de yürütülen ilk tur müzakerelerde 2 ay içinde nihai anlaşma için uzlaşmaya varıldı. Ayrıca FED'in şahin sinyalleri sonrası faizlerin artacağı beklentisi, altındaki baskıyı sürdürdü. Yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 22 Haziran 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.184,42 dolar
Satış: 4.185,33 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış:5.752,08 TL
Satış: 6.012,46 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.926,87 TL
Satış: 40.675,93 TL

TAM ALTIN

Alış: 41.163 TL
Satış: 41.516 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.894,16 TL
Satış: 20.395,86 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.982 TL
Satış: 10.201 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.239,52 TL
Satış: 6.240,49 TL