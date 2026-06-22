AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: “CHP’deki iddialar milli güvenlik boyutuna ulaştı”

Beyaz Tv'de yayınlanan 'Sürmanşet' programına konuk olan Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı televizyon programında CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökçek, CHP kurultayına yönelik para karşılığı oy kullanıldığı iddialarından belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara kadar birçok konuda sert eleştiriler yöneltti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesini değerlendiren Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bu gelişmenin kendisi açısından beklenmedik olmadığını söyledi. Tugay'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Gökçek, partisinden ayrılan bir belediye başkanının belediye başkanlığı görevini de bırakması gerektiğini savundu.CHP'deki kurultay sürecine ilişkin para karşılığı oy kullanıldığı iddialarına değinen Gökçek, bu konunun yalnızca parti içi bir tartışma olarak görülemeyeceğini belirtti. Kurultayların para ile yönlendirilmesinin demokrasi ve milli güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ileri süren Gökçek, CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.Programda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerden siyasi partilere para talep edilmemesi gerektiğine yönelik açıklamalarını da değerlendiren Osman Gökçek, bu ifadelerin önemli olduğunu belirterek belediye kaynaklarının siyasi amaçlarla kullanılmasının araştırılması gerektiğini savundu.Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'in bazı medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal medya hesaplarına milyonlarca liralık ödeme yapıldığı yönündeki iddialarına da değindi. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Gökçek, söz konusu ödemelerin propaganda faaliyetleri mi yoksa organize itibar operasyonları için mi kullanıldığının araştırılması çağrısında bulundu.CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmaların siyasi değil hukuki süreçler olduğunu öne süren Gökçek, kamuoyunda gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarının bağımsız şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamalarında çeşitli isimler hakkında da iddialar dile getiren Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bunların yargı mercilerince değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.