ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI YENİ HAMLE! 81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadelede yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde bulunan 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu kapsamlı bir genelge gönderildi.Genelgeyle birlikte şehirlerde yapılanan suç örgütlerine yönelik soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzman Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülmesi, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirilmesi ve kolluk kuvvetleriyle kesintisiz koordinasyon sağlanması hedefleniyor.Ayrıca suç örgütlerinin yalnızca yöneticileri ve tetikçileri değil, yasa dışı bahis gelirleri, kripto varlıklar ve diğer finans kaynakları üzerinden elde edilen suç gelirlerinin de etkin şekilde takip edilerek hedef alınacağı belirtildi. Çocukların ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesi durumunda ise cezaların artırılması yönündeki hükümlerin titizlikle uygulanacağı ifade edildi.Bakan Gürlek açıklamasında, organize suç örgütlerine, sokak çetelerine ve vatandaşların huzurunu bozmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, “Hiçbir suçluya nefes aldırılmayacak.” mesajını verdi.