5 Kilo Ağırlığında! Görenler Şaşkına Döndü

Edinilen bilgiye göre, Uğurludağ ilçesine bağlı Darlık Yaylası'nda yaşayan 52 yaşındaki Fehmi Torun, mantar toplamak için dolaşırken dev bir mantar buldu. Hem boyutu hem de ağırlığıyla dikkat çeken mantarı alarak evine götüren Fehmi Torun, türünü tespit edemediği mantarı terazide tarttı. Yapılan tartımda mantarın tam 5 kilo 102 gram geldiğini gören Torun, o anları cep telefonuyla görüntüledi.Uzun yıllardır mantar topladığını ve ilk kez bu kadar büyük bir mantarla karşılaştığını dile getiren Fehmi Torun, 'Devamlı mantar topluyorum. Kuzu göbeği de topluyorum. Ayrıca günlük 20 kilogram, 25 kilogram kuzu göbeği topluyorum ama böyle bir mantara ilk defa denk geldim. 5 kilo 102 gram ağırlığında' dedi.