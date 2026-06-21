Kocaeli’nin Su Altındaki Yeni Vitrini: Körfez Aqua

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve kenti yeni bir turizm destinasyonuna dönüştürmesi hedeflenen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu kapılarını açtı. Binlerce canlıya ev sahipliği yapan tesis, yalnızca bir akvaryum değil, Kocaeli'nin sanayi kenti kimliğinin yanına turizm vizyonunu da ekleyen yeni bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Sanayi, üretim, lojistik ve ulaşım gücüyle öne çıkan Kocaeli, şimdi de turizm ve yaşam yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park) içerisinde hizmete açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, kentin öne çıkan merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.İLK GÜN 15 BİN ZİYARETÇİ AKIN ETTİDoğal yaşamı ve farklı kıtalara özgü su altı ekosistemlerini bir araya getiren Körfez Aqua, açılışın ilk gününde 15.150 ziyaretçiye ulaşarak önemli bir ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan yoğun kuyruklar, tesisin vatandaşlar tarafından ne denli merakla karşılandığını ortaya koyarken, aileler ve çocuklar akvaryumun sunduğu görsel deneyimi yakından inceleme fırsatı buldu.SU ALTINDA KITALAR ARASI YOLCULUKYaklaşık 5 bin canlıya ev sahipliği yapan, 60'tan fazla türü bünyesinde barındıran ve 1 milyon 300 bin litreyi aşan su hacmiyle dikkat çeken tesis, ziyaretçilerine klasik bir akvaryum deneyiminin ötesinde farklı kıtaların su altı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Afrika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan tematik yaşam alanları sayesinde ziyaretçiler, dünyanın farklı coğrafyalarındaki su ekosistemlerini tek çatı altında gözlemleyebiliyor.TÜRKİYE'DE BENZERİ YOKKöpekbalıklarından vatozlara, mürenlerden mersin balıklarına kadar çok sayıda türün yer aldığı Körfez Aqua, modern tasarımı ve teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. Özellikle 20 metrelik tuzlu su tüneli ve Türkiye'de benzeri bulunmayan zeminden başlayan tatlı su tüneli, tesisin en dikkat çekici bölümleri arasında yer alıyor. Akvaryum pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-21.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.GELECEK İÇİN FARKINDALIKKörfez Aqua'nın en önemli özelliklerinden biri ise yalnızca bir gezi noktası değil, aynı zamanda eğitici bir merkez olması. Çocuklar ve gençler burada deniz yaşamını yakından tanırken, su ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Bu yönüyle tesis, aileler için hem eğlence hem de eğitim odaklı bir destinasyon niteliği taşıyor.DÖNÜŞÜM VİZYONUNA YENİ BİR HALKA EKLENDİBir dönem cazibesini yitiren eski Fuar Alanı, Millet Bahçesi ile birlikte; kütüphane, sanat galerileri ve akvaryum yatırımlarıyla yeniden şehrin buluşma noktası haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, kentin son yıllarda ortaya koyduğu dönüşüm vizyonunun en yeni halkası oldu. İstanbul'a komşu konumuyla milyonlarca kişiye hitap eden Kocaeli; doğa, kültür ve turizmi buluşturan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli, Körfez Aqua ile birlikte özellikle hafta sonu turizmi açısından İstanbul ve çevre illerin en yakın alternatifi olarak öne çıkıyor.YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAKSon yıllarda bilim merkezi, spor tesisleri, doğal yaşam alanları ve kültürel yatırımlarla şehir yaşamına yeni değerler kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Aqua ile bu vizyonu farklı bir boyuta taşıdı. Akvaryum, yalnızca Kocaelililere değil, Marmara Bölgesi'nin tamamına hitap eden yeni bir çekim merkezi olarak görülüyor.MİLLET BAHÇESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜK DÖNÜŞÜMKörfez Aqua'nın hayata geçirildiği İzmit Millet Bahçesi ise son dönemlerde kentin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi. Yürüyüş yolları, etkinlik alanları, çocuk oyun alanları, lunaparkı, konser ve festival organizasyonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Millet Bahçesi, Körfez Aqua yatırımıyla birlikte çok daha güçlü bir kimlik kazandı. Kent merkezinde doğa, eğlence, kültür ve turizmi aynı noktada buluşturan bu büyük yaşam alanı, artık Körfez Aqua ile birlikte Kocaeli'nin yeni vitrinlerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje, şehrin yalnızca sanayiyle değil, yaşam kalitesi ve turizm yatırımlarıyla da anılan bir kent olma hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.