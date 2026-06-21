AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! ''Mutlak butlan davasının tüm tarafları sadece CHP'li'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TV100'de Talat Atilla ile Memleket programına konuk oldu. Gökçek; CHP'deki 'mutlak butlan' ve yeni parti tartışmalarından Meclis'te Mahmut Tanal'la yaşanan kavgaya, hakkında ortaya atılan '600 milyonluk ev' iddiasından 2028 seçim gündemine kadar gündemin başlıklarını tek tek yanıtladı.'BUTLAN DAVASININ TÜM TARAFLARI SADECE CHP'Lİ'CHP'deki butlan kararını 'siyasi mühendislik' olarak gören kesime sert çıkan Gökçek, davanın hiçbir tarafında AK Parti'nin bulunmadığını savundu: 'Burada oylarını parayla satan bir camiadan söz ediyoruz. Bunları görüp şikâyet edenler de CHP'li. Gören Cumhuriyet Halk Partili, çalan Cumhuriyet Halk Partili, satan Cumhuriyet Halk Partili, mahkemeye veren Cumhuriyet Halk Partili. AK Parti bu işin neresinde?' dedi.Gökçek, iddialara delil olarak parti içi isimleri gösterdi: 'Kendi adaylığı için 1 milyon euro verdiğini Gökhan Böcek söylemedi mi? Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek bunu teyit etmedi mi?' dedi.Cezaevindeki Özkan Yalım'ın ifadelerine ve Veli Ağababa'ya yönelik iddialara dikkat çeken Gökçek, 'Bir dava arkadaşını parayla satıp bir mevkiye getiren bir anlayış iktidar olursa, yarın İHA, SİHA, ATAK helikopteri gibi projelerin bilgilerini yurt dışına satmayacağının garantisini kim verebilir?' ifadelerini kullandı.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tv100'de: 'Cumhurbaşkanımız insan sarrafıdır, kibirli insanı gözünün ucuyla yakalar!''600 MİLYONLUK EV' İDDİASINA YANITHakkında ortaya atılan '600 milyon liralık ev' iddiasını reddeden Gökçek, 'Siz hiç Ankara'da 600 milyonluk bir ev gördünüz mü?' dedi. Yıllar önce aldığı arsa üzerine yaklaşık üç yıldır kendi evini yaptığını anlatan Gökçek, kendisi hakkında Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, savcılığın değer tespiti yapmaması üzerine bankalara ekspertiz yapan bir firmaya başvurduğunu söyledi. Gökçek, '600 diyorsunuz, gelin burayı 500 milyona Mehmetçik Vakfı'na bağışlayalım, Mehmetçik kazansın' dedim; o işi başka türlü çevirmeye çalıştılar' ifadelerini kullandı.'KRİZLER SİYASETİ' VE GÜÇLÜ MUHALEFET: 'DİŞİMİZE GÖRE MUHALEFET BULAMIYORUZ'Güçlü bir muhalefetin zayıflamasının iktidarın meşruiyetini azaltıp azaltmayacağı sorusuna Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak karşılık verdi: 'Cumhurbaşkanımız 'en üzüldüğüm konulardan biri dişimize göre bir muhalefet bulamamak' der. Çünkü güçlü muhalefet, iktidarın da daha iyi çalışmasına vesile olur.' Ancak muhalefet boşluğunun sorumluluğunu CHP yönetimine yükleyen Gökçek, 'Biz kimseye 'oyunu parayla sat' demedik; kendileri satıyor' dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tv100'de: 'Cumhurbaşkanımız insan sarrafıdır, kibirli insanı gözünün ucuyla yakalar!'Büyükşehirleri kazanan CHP'nin seçmenini 'hayal kırıklığına uğrattığını' öne süren Gökçek; İzmir'de deniz kirliliği, İstanbul'da yanan otobüsler ve İmamoğlu'nun evinin manzarası kapanmasın diye İBB'nin 156 milyon TL'ye arsa kamulaştırdığı iddialarını sıralayarak, 'Size belediyeleri teslim etmiş bir seçmene bu ihanet değil de nedir?' diye konuştu.MECLİS'TE TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ? GÖKÇEK: 'TANAL'LA YAŞADIKLARIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLEMEM'Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM'deki yemin töreninde yaşanan ve Mahmut Tanal'la fiziki temasa kadar varan gerginliğin nedenini de anlatan Gökçek, sorumluluğu kürsüyü kapatan muhalefete yükledi. Olaydan önce AK Partili Ali Mahir Başarır'ı uyardığını belirten Gökçek, ''Protesto edin, masaya vurun, salonu boşaltın; ama kürsünün etrafını işgal edemezsiniz' dedim. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği bakana 'yemin ettirmeyiz' demek, milletin oyuna hakarettir' dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tv100'de: 'Cumhurbaşkanımız insan sarrafıdır, kibirli insanı gözünün ucuyla yakalar!'Bakana yönelik fiziksel bir saldırı ihtimalini 'yüzde 100' olarak nitelendiren Gökçek, 'Adam kitap fırlatıyor' diyerek müdahalelerinin gerekli olduğunu söyledi. Tanal'dan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna ise net yanıt verdi: 'Ben de 42 yaşındayım. Cumhurbaşkanımın gönderdiği kişiye 'yemin ettirmem' dedikten sonra yaşın bir önemi kalmaz.' dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZ İNSAN SARRAFIDIR; KİBİRLİ İNSANI GÖZÜNÜN UCUYLA YAKALAR'Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kibirlenmeyin' uyarılarına değinen Gökçek, 'Bu uyarıyı kendisinden en az 3-4 kez duydum' dedi. Erdoğan'ı 'insan sarrafı' olarak tanımlayan Gökçek, 'Cumhurbaşkanımız, karşısına kibirli çıkabilecek kişileri gözünün ucuyla yakalar; bu kabiliyete sahip bir liderdir. İktidar partisi içindeki en mütevazı insan, bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisidir' ifadelerini kullandı.2028 hesaplarına da değinen Gökçek, 'Cumhurbaşkanımız nereye istikamet gösterirse AK Partililer o yöne gider. Biz 2028'de yine onun önderliğinde yola devam edeceğiz; genel başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı değişikliği bekleyen insanlar değiliz' diyerek partisinin Erdoğan etrafındaki tavrını netleştirdi.