Korkusuz Yazarı’ndan akılsız yazı: CHP’li Başkanı Kur’an öğrenen çocukların fotoğrafıyla tehdit etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen mezuniyeti hedef gösteren Mutlu, yazısının başında 'Sözüm kesinlikle çocuklarına din eğitimi aldıran ailelere değil, herkesin tercihi, saygıyla karşılıyorum' ifadelerine yer verirken; hemen bir sonraki cümlesinde Belediye Başkanı Gürel'e yönelttiği 'Atatürk yaşasaydı ve 4-6 yaş arasındaki takkeli, örtülü çocuklarla çektirdiğin bu fotoğrafı görseydi… Hangi deliğe kaçardın?' sorusuyla belediye başkanını hedef göstermesinin yanında çocukların küçük yaşta dini ve manevi yönden eğitim almasına karşı tahammülsüzlüğünü de dışa vurdu.4 yaşındaki çocukların töreninden 'Tehdit' devşirdiSözde halka ve seçmene saygı duyduğunu iddia eden Mutlu, Çanakkale Ayvacık'taki Küçükkuyu beldesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğine katılan CHP'li Belediye Başkanına 'Seçmenlerin sana bunun için mi oy verdi?' sözleriyle milletin iradesini yok saydı.Not: Fotoğrafı 'çocuğun üstün yararı' ilkesi nedeninden dolayı yayınlayamıyoruz.