Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında "Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz." dedi. Erdoğan, "Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , İstanbul Tersanesi Komutanlığında 'Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Aynı mühendislik aklının ürünü olan 2 kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde bulduğu kaotik bir dönemin ortasındayız. Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece 1 hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugün kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu inşa ettikAskeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz.Savunma sanayiinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruzRomanya ile imzaladığımız satış imzasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir.Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir.