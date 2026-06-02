Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış! 'Göz Yummuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankalarının içinin nasıl boşaltıldığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolarlık zarar vermiştir, en son 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasbetmişlerdir.



Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacaktır.



Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz



Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.



Makamı, ünvanı, mevkisi ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir