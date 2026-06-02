CHP'de Grup Toplantısı Gerilimi! Özgür Özel Kürsüye Çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı ile göreve geri döndüğü CHP'de sular durulmadı… Partide çift yönetim kaosu yaşanırken bu kez de grup toplantısı gerilimi tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanlığı'na 'Toplantı talebimiz yok' yazısı göndermesine rağmen Özgür Özel CHP Grup Toplantısı kürsüsüne çıktı.Genel Başkanlığı kaybeden ve koltuk arayışına giren Özgür Özel, apart topar yapılan seçimden bu kez de Grup Başkanı olarak çıktı. CHP Grup toplantısını kimin yapacağı büyük bir kriz haline gelirken Özgür Özel grup başkanı olarak bugün toplantının yapılacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise konuya el attı.CHP'nin grup toplantısı kaosuyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir' ifadelerini kullanmıştı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye gönderdiği resmi yazı ile konunun parti içinde karara bağlanması çağrısı yaptı. TBMM'nin gönderdiği yazıya cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, herhangi bir grup toplantısı taleplerinin olmadığını vurguladı.CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iptal kararı sonrası Özgür Özel'in Grup Başkanı seçmişti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı'na yazı yazarak Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na itiraz etmişti.11