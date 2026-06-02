  • USD: 45,84 - 45,92
  • EURO: 53,39 - 53,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD-İran Gerilimi Altın Fiyatlarını Altüst Etti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor.

Ekleme: 2.06.2026 - 10:45 Güncelleme: 2.06.2026 - 10:51 / Editör: Fehmi Öztürk
ABD-İran Gerilimi Altın Fiyatlarını Altüst Etti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerin yerini belirsizliğe bırakmasıyla gözler Trump'ın müzakerelere ilişkin atacağı adımlara çevrildi. Orta Doğu'da gerilim devam ederken, altın fiyatları da adeta altüst oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.789,00
SATIŞ: 10.892,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.626,03
SATIŞ: 6.626,92

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.564,00
SATIŞ: 44.236,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.044,00
SATIŞ: 43.422,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.591,00
SATIŞ: 21.764,00