Meydanlarda Maç Yayını İptal! 81 İle Gönderilen Talimat Sonrası İlk Adımlar

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrencilerin sınava en iyi koşullarda hazırlanabilmesi için valilikler ve belediyeler peş peşe önlemler almaya başladı.Öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşmasının meydanlarda dev ekranlardan yayınlanması birçok ilde iptal edildi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 81 ilin valiliklerine gönderdiği YKS talimatının ardından yerel yönetimler de harekete geçti. İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak'ta, sınav günlerinde oluşabilecek yoğunluk ve gürültünün önüne geçmek amacıyla dev ekran organizasyonlarının iptal edildiği açıklandı.İzmir Valiliği, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS nedeniyle aday ve görevlilerin ulaşımını engelleyebilecek, gürültü kirliliğine yol açabilecek etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran'da dev ekrandan yayınlanacağı duyurulan Türkiye-Paraguay futbol karşılaşmasının iptal edildiğini duyurdu.Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ise YKS nedeniyle kent genelinde yoğunluk oluşmaması adına Türkiye-Paraguay maçının meydanlarda yayınlanmayacağını açıkladı. Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın maçlarının kent meydanlarında dev ekranda yayınlanması uygulamasına, sınav gününe denk gelmesi nedeniyle ara verildi.Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, öğrencilerimizin sınavlarını uygun ve sakin bir ortamda tamamlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının yayını iptal edilmiştir. Gençlerimizin eğitim hayatındaki bu önemli günde yanlarında olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu da aynı heyecan ve gururla destekliyor, başarılar diliyoruz."Denizli Büyükşehir Belediyesi de hafta sonu yapılacak YKS öncesinde öğrencilerin sessiz ve huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri amacıyla çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası karşılaşmasının şehir meydanlarında kurulan dev ekranlardan yayınlanmayacağı duyuruldu. Kararın, sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu korumak ve kent genelinde oluşabilecek gürültü ile trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alındığı belirtildi.Uşak Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Atapark'ta gerçekleştirilmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini açıkladı. Belediyenin kamuoyuna yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Değerli Hemşehrilerimiz; Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla Atapark’taki 2026 FIFA Dünya Kupası Maçı naklen yayın organizasyonu iptal edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı hepimizin ortak sorumluluğudur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; ’Haydi Bizim Çocuklar!’ diyerek milli takımımıza Dünya Kupası mücadelesinde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna duyurulur."Kayseri Talas Belediyesi; 20 Haziran Cumartesi günü Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye-Paraguay Dünya Kupası karşılaşmasının dev ekran yayınını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için aldığı anlamlı kararla iptal etti.