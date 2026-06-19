İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon! 23 Şüpheli Yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'yağma', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 23 olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.