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Beyaz Gazete
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Altın Sert Düştü! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerini ötelemesi altın fiyatlarını baskıladı.

Ekleme: 19.06.2026 - 09:15 Güncelleme: 19.06.2026 - 09:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Sert Düştü! Gram Altın Ne Kadar Oldu?ABD-İran anlaşmasıyla yükselişe geçen altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.189,00
SATIŞ: 10.316,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.202,805
SATIŞ: 6.203,656

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.619,00
SATIŞ: 41.106,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.948,74
SATIŞ: 41.755,89

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.345,00
SATIŞ: 20.585,00