Altın Sert Düştü! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerini ötelemesi altın fiyatlarını baskıladı.
ABD-İran anlaşmasıyla yükselişe geçen altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Haziran 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.189,00
SATIŞ: 10.316,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.202,805
SATIŞ: 6.203,656
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.619,00
SATIŞ: 41.106,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.948,74
SATIŞ: 41.755,89
YARIM ALTIN
ALIŞ: 20.345,00
SATIŞ: 20.585,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.189,00
SATIŞ: 10.316,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.202,805
SATIŞ: 6.203,656
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 40.619,00
SATIŞ: 41.106,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 40.948,74
SATIŞ: 41.755,89
YARIM ALTIN
ALIŞ: 20.345,00
SATIŞ: 20.585,00