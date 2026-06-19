Altın Sert Düştü! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD-İran anlaşmasıyla yükselişe geçen altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 10.189,00SATIŞ: 10.316,00ALIŞ: 6.202,805SATIŞ: 6.203,656ALIŞ: 40.619,00SATIŞ: 41.106,00ALIŞ: 40.948,74SATIŞ: 41.755,89ALIŞ: 20.345,00SATIŞ: 20.585,00