Acı Haber Geldi! Kayıp Polisin Cansız Bedeni Bulundu

Giresun merkez Hacı Siyam Mahallesi'nde bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin 2 gün önce hakkında kayıp kaydı oluşturulan Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Osman Sinan'a ait olduğu tespit edildi.40 yaşındaki Sinan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Cenazenin buradaki işlemlerinin ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine gönderileceği belirtildi.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.