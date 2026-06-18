Yeşil Pasaport İddiası Yalanlandı! İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama Geldi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) sert eleştiriler içeren Türkiye raporu, 17 Haziran Çarşamba günü yapılan oylamada 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi.Fransa'nın Strasbourg kentindeki parlamentoda yapılan oylamada çekimser kalmayı tercih eden parlamenterlerin sayısı ise 171 oldu.Bağlayıcılığı olmayan belgenin son taslağına verilen 55 değişiklik önergesinden bazıları kabul edildi.Schengen vizesine ilişkin konular metinde geniş şekilde işlenirken Türkiye'ye vize muafiyeti için gerekli olan son altı kriteri yerine getirme çağrısı yapıldı.Raporda, hizmet pasaportlarına atıf yapılarak 'AP, Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suistimal etmesinden üzüntü duymaktadır.' denildi.Kabul duyurusunun hemen ardından bazı basın yayın organlarında, yeşil pasaport ile vizesiz seyahat etme döneminin son bulduğuna dair iddialar ortaya atıldı.Söz konusu iddialar, sosyal medyada da paylaşılırken kısa sürede yayılarak gündem oldu.İddiaların hızla yayılmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.Açıklamada, 'Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verdi.Sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi vurgulanan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:“Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır.Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”