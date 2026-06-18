Navigasyona Uydu! Otomobiliyle Dereye Uçtu
Bursa’da navigasyonun yanlış yol göstermesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Talha G., otomobille dereye uçtu. Yaşanan kazada genç sürücü yaralandı.
11 Eylül Bulvarı üzerinde Talha G. (19) idaresindeki otomobil, navigasyonun yanlış yol göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
DEREYE UÇTU
Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak dereye uçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
DEREYE UÇTU
Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak dereye uçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.