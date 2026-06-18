Navigasyona Uydu! Otomobiliyle Dereye Uçtu

11 Eylül Bulvarı üzerinde Talha G. (19) idaresindeki otomobil, navigasyonun yanlış yol göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak dereye uçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.