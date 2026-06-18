İran İle Tarihi İmza! Dünyanın Yakından Takip Ettiği Süreçte Yeni Dönem

ABD ile İran arasında savaşın sona ermesine yönelik barış sürecinde son aşamaya gelindi.Uzun süren görüşmelerin ardından iki ülkenin mutabakata vardığı, imzaların atılmasının beklendiği ifade edilmişti.ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de 14 maddelik mutabakat zaptının resmen imzalandığını duyurdu.İran Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın iki ülke lideri tarafından dijital ortamda imzalandığını ve uygulamaya konulduğunu açıkladı.ABD’li yetkililer de İsrail basınına yaptıkları açıklamada anlaşmanın imzalandığını doğruladı.İsmail Bekayi anlaşmanın elektronik formatta olması ve her iki devlet başkanı tarafından imzalanması gerektiği konusunda anlaştıklarını bildirdi. Sözcü, "Farsça belge İngilizce metinle benzerdir ve karşı tarafça imzalanmıştır." dedi.Bekayi, yarın İsviçre'de yapılacak toplantının, anlaşmanın imzalanması amacını taşımadığını belirtti. Toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili planlamanın devam ettiği de bildirildi.Bekayi ayrıca "Füzelerimiz üzerine müzakere etmek için değil, ateşlemek için." dedi ve nükleer materyali İran dışına göndermeyeceklerini söyledi.İmzalanan mutabakatın İran’ın tüm prensiplerini yansıttığını kaydeden Bekayi, "Metni gözden geçirirsek, söylenmemiş bir şey olmadığını göreceğiz. Bütün hususları dile getirdik" diye konuştu.Bu anlaşmanın İran’ın dostlarını hiçbir koşulda yalnız bırakmadığının kanıtı olduğunun altını çizen Bekayi, "Bizim için Lübnan'da ateşkes ve savaşın sona ermesi, İran kadar önemliydi ve önemli olmaya devam ediyor. Mutabakat zaptının birinci bölümünde Lübnan'ın adı üç kez geçmektedir. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı yer almaktadır" şeklinde konuştu.Bekayi, imzalanan mutabakata rağmen yaşananları unutmadıklarını belirterek şöyle dedi:“"Bu aşamada savaşı sona erdirecek bir anlaşma imzalamış olmamız, geçmişi unuttuğumuz ve ağır bedeller ödeyerek öğrendiğimiz dersleri hatırdan çıkardığımız anlamına gelmez. Şimdi işimiz öncekinden daha zor; zira uluslararası anlaşmaların uygulanması her zaman onların hazırlanmasından çok daha zordur. Özellikle de taahhütlerine bağlı olmayan taraflar söz konusu olduğunda. Bundan sonra hepimiz, uygulamada da karşı tarafı taahhütlerine uymaya mecbur bırakacak şekilde hareket etmeye dikkat etmeliyiz. Bu son derece önemlidir"”Savaşı sona erdirme hedefine ulaştıklarını, ancak nihai anlaşmaya giden müzakere sürecinin çok önemli olduğunu aktaran Bekayi, "Odağın savaşın sona erdirilmesi olması kararlaştırıldı ve bu işi yaptık. Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde nükleer meselesi ve yaptırımlar hakkında müzakere edeceğiz. Müzakere daha erken sonuçlanırsa, bu daha iyidir. Ancak konunun karmaşıklığı dikkate alındığında, 60 günlük süre mantıklıdır ve gerekli olursa bu süre uzatılır" değerlendirmesinde bulundu.ABD ve İran arasında varılan mutabakatın resmiyete dökülmesinin yankıları sürerken, Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran anlaşmasını imzaladığı anların görüntülerini yayınladı.G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa’da bulunan Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı’nda bir araya geldiği yemek sırasında anlaşma metnini imzaladığı görüldü.Macron başta olmak üzere salonda bulunanların gelişmeyi alkışlarla karşılaması dikkat çekti.O anlara ait bir görüntüyü daha sonra kendi sosyal hesabından paylaşan Macron, "Başkan Trump, bu akşam Versay'da İran ile ABD arasında varılan anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma kalıcı bir barışın yolunu açacak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak. Bu, doğru ve önemli bir adımdır ve yakında enerji fiyatlarında düşüş sağlanmasına imkan tanıyacaktır" ifadelerini kullandı.Taslakta ekonomik başlıklar da geniş yer tutuyor.Buna göre ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte İran’ın rehabilitasyonu ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak kapsamlı bir plan oluşturmayı taahhüt ediyor.Bu planın uygulama mekanizmasının nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde belirlenmesi bekleniyor.