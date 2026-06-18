CHP'li Vekilden Dikkat Çeken Sözler! 755 Milyon TL'lik Trol İddiası

CHP'de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, MK TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve sosyal medya trol hesaplarına toplam 755 milyon TL ödeme yaptığını söyledi.“'Almış olduğumuz son bilgilere göre, 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Bugün genel merkezden sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre, bu her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen, propaganda kanalı haline gelmiş bazı kanallar, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Bunları göz önüne aldığımızda sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna ve seçmenlerine yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamiyle gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar.'”