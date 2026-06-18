Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel piyasalar ABD ve İran'ın uzlaşma kararıyla rahat bir nefes aldı.
ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının metninin açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Haziran 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.645,00 TL
SATIŞ: 10.807,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.442,74 TL
SATIŞ: 6.443,46 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.366,00 TL
SATIŞ: 44.021,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.438,00 TL
SATIŞ: 43.065,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.271,00 TL
SATIŞ: 21.582,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.645,00 TL
SATIŞ: 10.807,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.442,74 TL
SATIŞ: 6.443,46 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.366,00 TL
SATIŞ: 44.021,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.438,00 TL
SATIŞ: 43.065,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.271,00 TL
SATIŞ: 21.582,00 TL