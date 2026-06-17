Yüzyıllardır Toprağın Altında Saklıydı! Tesadüfen Ortaya Çıktı

Hollanda'da yürütülen rutin bir kanalizasyon çalışması, Avrupa'nın erken dönem ticaret tarihine ışık tutabilecek sıra dışı bir keşfi ortaya çıkardı.Utrecht eyaletine bağlı Wijk bij Duurstede kasabasında kazı yapan ekipler, toprağın altından çıkan dev ahşap parçayla karşılaştı. İlk etapta sıradan bir kalıntı gibi görünen parçanın, detaylı incelemeler sonucunda Orta Çağ'a ait büyük bir ticaret gemisinin taşıyıcı bölümüne ait olabileceği değerlendirildi.Yaklaşık 3,2 metre uzunluğundaki ahşap üzerindeki işçilik izleri, uzmanların dikkatini çekti. Ahşabın doğal bir oluşum değil, dönemin gemi yapım teknikleriyle şekillendirilmiş bir parça olduğu düşünülüyor.Avrupa'nın ticaret kalbinde bulunduKeşfin yapıldığı bölge, bir zamanlar Avrupa'nın en hareketli ticaret merkezlerinden biri olan Dorestad'ın bulunduğu alan olarak biliniyor.7'nci ve 9'uncu yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olan Dorestad, Ren Nehri üzerinden İngiltere, Almanya ve İskandinavya'yı birbirine bağlayan ticaret ağının merkezinde yer alıyordu. Bu nedenle uzmanlar, bulunan parçanın dönemin ticaret gemilerine ait olma ihtimalini güçlü görüyor.Araştırmacılar, ahşap kalıntının Viking Çağı'nda kullanılan bir gemiden gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Bölgenin tarih boyunca Viking akınlarına sahne olması, bu olasılığı daha da güçlendiriyor.Parçanın kesin yaşı ise ağaç halkaları üzerinde yapılacak analizlerin ardından netleşecek. Sonuçların, yalnızca geminin dönemini değil, hangi bölgede üretildiğini de ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.Uzman ekipler, nadir bulunan kalıntının zarar görmemesi için özel koruma yöntemleri uyguladı. Ahşabın kuruyup çatlamasını önlemek amacıyla kontrollü koşullarda muhafaza edildiği açıklandı.Araştırmacılara göre bu keşif, tek bir gemi parçasından çok daha fazlasını anlatabilir. İncelemeler sonucunda Viking dönemine ait olduğu doğrulanırsa, Avrupa'nın erken Orta Çağ'daki ticaret yolları ve nehir taşımacılığına dair önemli ipuçları ortaya çıkabilir.