Petrol Tankerleri Hürmüz'e Akın Ediyor! Deniz Trafiği Yeniden Hareketlendi

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da öngörülüyor.Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından önce konum almak isteyen gemi sahipleri, bu hafta Afrika'ya giden iki petrol tankerini Hint Okyanusu'nda geri çevirdi.Suezmax tipi Kapodistrias 21, Pazartesi günü ani bir dönüş yaparak bir sonraki durağını Gabon'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah'a çevirdi.Güney Afrika'ya giden çok büyük ham petrol tankeri Coslucky Lake de aynı gün rota değiştirerek Fujairah'ı işaret etmeye başladı.Bloomberg 'in haberine göre, bu gelişmeler, ABD ile İran'ın olası bir barış anlaşması çerçevesinde boğazı yeniden açmayı taahhüt eden taslak bir mutabakat üzerinde uzlaşmasının ardından yaşandı.Anlaşmanın Cuma günü imzalanması bekleniyor. Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla kapandığı Şubat 2026 sonundan bu yana fiilen kapalı.Pek çok gemi sahibi bekle-gör tutumunu sürdürürken, risk iştahı yüksek olanlar boğaza giriş veya çıkış seferleri güvence altına almaya hazırlanıyor.İlk hareket edenler, ticarete hâlâ yansıyan risk priminin yarattığı yüksek navlundan yararlanmayı umuyor.Gemi brokerleri, Hürmüz Boğazı'nın hemen dışındaki Umman Denizi'nde bekleyen boş süpertanker sayısının bu hafta yaklaşık 60'a çıktığını belirtti. Bu sayı ayın başında yaklaşık 36 civarındaydı.Körfez'e hızla girebilecek boş tankerlerin varlığı, petrol akışlarının küresel müşterilere yeniden başlamasında kritik önem taşıyor.İran bağlantılı gemilerde de bu hafta yoğun bir hareketlilik görüldü.Gemi takip verilerine göre Salı günü dört gemi transponderlarını açarak Hürmüz Boğazı veya Umman Denizi'nden çıkıyormuş gibi seyir yaptı.Aynı veriler, Körfez'de mahsur kalan diğer gemilerin Dubai açıklarındaki demirleme bölgesine doğru ilerlediğini ortaya koyuyor.En az iki dökme yük gemisi, bir LNG tankeri ve bir konteyner gemisi Körfez içinde doğuya doğru hareket etti.Katar da önemli bir tedarikçi olarak Hürmüz açıldığında ihracatı artırmaya hazırlanırken bazı LNG tankerlerini Orta Doğu'ya geri çekiyor.Gemi takip verileri, Katar'a ait en az dört boş LNG gemisinin yakın zamanda farklı bir yönde seyretmekten ya da atıl beklemekten vazgeçerek bölgeye geri döndüğünü gösteriyor.