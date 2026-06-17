İstanbul'da Spor Tesisi Krizi! CHP'li İBB'nin Bitmeyen Tadilatları Vatandaşı Canından Bezdirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, megakentin spor altyapısını adeta felce uğrattı. Şehrin en yoğun kullanılan spor komplekslerinden Cemal Kamacı Spor Kompleksi ve İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu’nun aylardır "tadilat" adı altında kapalı tutulması, spor yapmak isteyen binlerce İstanbulluyu mağdur etti. Üye oldukları tesislere kapıdan geri dönen vatandaşlar, CHP’li İBB yönetiminin plansızlığına ve liyakatsizliğine isyan etti.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin vizyonsuz ve plansız projeleri, bu kez spor yapmak isteyen İstanbullu vatandaşları vurdu. Megakentin en köklü ve en çok rağbet gören spor merkezlerinden biri olan Okmeydanı’ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi ile İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu’nda başlatılan ancak bir türlü bitirilemeyen tadilat çalışmaları, tam anlamıyla bir çileye dönüştü.
Kapılar Duvar Oldu, Vatandaş Mağdur Edildi
Her gün binlerce İstanbullunun yüzme, fitness ve farklı branşlarda spor yapmak için gittiği bu dev tesisler, uzun süredir "tadilat" gerekçesiyle hizmet veremiyor. Düzenli spor yapmak için aylar öncesinden üyelik kaydı yaptıran, aidat ödeyen veya seans sırası bekleyen vatandaşlar, kapalı kapılarla karşılaştı.
İstanbullu Çözüm Bekliyor
Cemal Kamacı ve Beyoğlu Yüzme Havuzu’ndaki mağduriyetin ne zaman giderileceği ise henüz meçhul. İBB yetkilileri sessizliğini korurken, her iki merkezin üyeleri yetkililere çağrıda bulunarak bu plansız işleyişe son verilmesini ve spor haklarının bir an önce iade edilmesini talep ediyor.