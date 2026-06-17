İstanbul'da Spor Tesisi Krizi! CHP'li İBB'nin Bitmeyen Tadilatları Vatandaşı Canından Bezdirdi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin vizyonsuz ve plansız projeleri, bu kez spor yapmak isteyen İstanbullu vatandaşları vurdu. Megakentin en köklü ve en çok rağbet gören spor merkezlerinden biri olan Okmeydanı’ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi ile İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu’nda başlatılan ancak bir türlü bitirilemeyen tadilat çalışmaları, tam anlamıyla bir çileye dönüştü.Her gün binlerce İstanbullunun yüzme, fitness ve farklı branşlarda spor yapmak için gittiği bu dev tesisler, uzun süredir "tadilat" gerekçesiyle hizmet veremiyor. Düzenli spor yapmak için aylar öncesinden üyelik kaydı yaptıran, aidat ödeyen veya seans sırası bekleyen vatandaşlar, kapalı kapılarla karşılaştı.Cemal Kamacı ve Beyoğlu Yüzme Havuzu’ndaki mağduriyetin ne zaman giderileceği ise henüz meçhul. İBB yetkilileri sessizliğini korurken, her iki merkezin üyeleri yetkililere çağrıda bulunarak bu plansız işleyişe son verilmesini ve spor haklarının bir an önce iade edilmesini talep ediyor.