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İstanbul’da Gece Yarısı Korkunç Cinayet! Demir Korkuluklara Kabloyla Asılı Halde Bulundu

İstanbul Kağıthane'de akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir erkek cesedi olduğunu görenler hemen polisi aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin kimliğini tespit ederken gizemli cinayetle ilgili inceleme başlatıldı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları…

Ekleme: 17.06.2026 - 12:44 Güncelleme: 17.06.2026 - 12:53 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
İstanbul’da Gece Yarısı Korkunç Cinayet! Demir Korkuluklara Kabloyla Asılı Halde BulunduOlay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul’da Gece Yarısı Korkunç Cinayet! Demir Korkuluklara Kabloyla Asılı Halde Bulundu

Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul’da Gece Yarısı Korkunç Cinayet! Demir Korkuluklara Kabloyla Asılı Halde Bulundu

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.

İstanbul’da Gece Yarısı Korkunç Cinayet! Demir Korkuluklara Kabloyla Asılı Halde Bulundu

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul’da Gece Yarısı Korkunç Cinayet! Demir Korkuluklara Kabloyla Asılı Halde Bulundu

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.