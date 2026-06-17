İşgalci İsrail ağlamaya başladı! 'İsrail Yalnız Kaldı'

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerde artış yaşanıyor.İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yer alan bir analize göre, Trump'ın İran'la anlaşma arayışına girmesi ve İsrail'in beklentilerini karşılamaması 'ihanet' olarak nitelendirildi.İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerde artış yaşanıyor.İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet'te yer alan bir analize göre, Trump'ın İran'la anlaşma arayışına girmesi ve İsrail'in beklentilerini karşılamaması 'ihanet' olarak nitelendirildi.Haberde, Trump'ın geçmişte terör örgütü PKK/YPG'yi yüzüstü bıraktığı, bölgedeki müttefiklerine yönelik politikalarında sık sık yön değiştirdiği belirtilerek, şimdi benzer bir tutumu İsrail'e karşı sergilediği belirtildi.Ynet, Trump'ın İran'la uzlaşma arayışına yönelmesini sert sözlerle tepki gösterirken, bunun Tahran yönetimine nefes aldıracağını ve bölgedeki dengeleri İsrail aleyhine değiştireceğini bildirdi.Ynet'teki değerlendirmede, olası bir anlaşmanın İran yönetiminin ekonomik kaynaklarını yeniden güçlendireceği ve Tahran'ın bölgedeki etkisini artırmasına imkan sağlayacağı belirtildi.Haberde İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilip çekilmeyeceğinin önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından biri olacağı ifade edildi.Ynet, Netanyahu'nun bu bölgelerde geri adım atmaması gerektiğini savunurken, aksi halde bunun İran ve İsrail karşıtı gruplar tarafından zafer olarak yorumlanacağını ileri sürdü.Ynet'teki haberde, 'İsrail yalnız kaldı' değerlendirmesi yapılırken, Trump yönetiminin son hamlelerinin İsrail kamuoyunda ciddi hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı.