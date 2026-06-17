CHP'de 'Kurultay' Savaşı! Kemal Kılıçdaroğlu Ve Özgür Özel Cephesinden Karşılıklı Hamleler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki savaş her geçen gün artıyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugünkü MYK toplantısında yeni ihraç hamlesinde bulunması beklenirken Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları bugün Genel Merkez'e teslim etti.Olağanüstü kurultay yapılması amacıyla toplanan imzaların, yasal bekleme süreci tamamlandıktan mahkemeden çıkan 'tedbir' kararı işaret edilerek reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Daha önce duyurulan olağan kurultaya dönük çalışmaların da MYK toplantısı ile birlikte yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.Bu kapsamda hazırlık ve planlama sürecine yönelik faaliyetleri üstlenecek isimlerin söz konusu toplantıda netlik kazanabileceği aktarıldı.CHP'de haftanın ilk MYK'sı bugün... Toplantıda yeni disiplin sevkleri, daha önce duyurulan olağan kurultay planlaması ve yeni grup başkanvekili atamaları başta olmak üzere birçok önemli başlık ele alınacak.Toplantıda özellikle il başkanlarına yönelik görevden alma ve ihraç taleplerinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor. Geçen hafta TBMM önünde partililerin karşı karşıya gelmesinde başrol oynadığı öne sürülen Ankara ve İzmir il başkanlıklarının toplu halde görevden alınabileceği değerlendiriliyor.İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini TBMM önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de aynı gün Çankaya Belediyesi personelini Meclis önüne topladığı öne sürülüyor.Bu kapsamda, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un disipline sevkleri MYK'da masaya yatırılacak.Öte yandan görevden almaların yalnızca 2 il başkanlığı ile sınırlı kalmayabileceği, bu sayının 6-7'ye çıkabileceği, buna ek olarak bazı milletvekilleri için de bir kez daha ihraç hamlesinin görülebileceği belirtiliyor.