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Bombardıman Uçağı Düştü! 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Ukrayna ordusuna ait ‘Su-24M’ tipi bombardıman uçağı göre esnasında düştü ve kazada 2 pilot yaşamını yitirdi.

Ekleme: 17.06.2026 - 10:10 Güncelleme: 17.06.2026 - 10:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Bombardıman Uçağı Düştü! 2 Pilot Hayatını KaybettiUkrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'da ülkenin Hmelnitski bölgesinde orduya ait bir ‘Su-24M' tipi bombardıman uçağının düştüğü kaydedildi. Savaş uçağının görev sırasında düştüğü belirtilen açıklamada, “Arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetleri uçak kazası yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uçağın 2 pilotu yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre, siviller arasında can kaybı yok. Kazanın nedenleri ve koşulları araştırılıyor” ifadeleri kullanıldı.