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Bakan Fidan'dan Moskova'da Önemli Temas! Sergey Şoygu İle Görüştü

Hakan Fidan, Moskova temasları kapsamında Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın Rusya ziyaretindeki diplomatik temasları kapsamında gerçekleşti.

Ekleme: 17.06.2026 - 12:42 Güncelleme: 17.06.2026 - 12:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Fidan'dan Moskova'da Önemli Temas! Sergey Şoygu İle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine geldiği başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü.