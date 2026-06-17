Arnavutköy Belediyesi projelerde hız kesmiyor: Hedeflerin yüzde 75’i iki yılda tamamlandı

İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden Arnavutköy'de belediye çalışmaları dikkat çekici bir ivme yakaladı. Arnavutköy Belediyesi'nin 5 yıllık planlamaya dahil ettiği projelerin önemli bir kısmı, henüz iki yıl dolmadan tamamlandı.Belediye verilerine göre, 5 yıllık süreçte tamamlanması planlanan 204 projenin 153'ü kısa sürede tamamlandı. Bu da projelerin yaklaşık yüzde 75'inin, planlanan sürenin yarısından daha kısa bir zaman diliminde bitirildiğini ortaya koyuyor. Hâlihazırda ise 51 projenin yapım çalışmaları devam ediyor.Altyapıdan üstyapıya, sosyal alanlardan ulaşım yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmalar, ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefliyor. Özellikle yeni yaşam alanları, yeşil projeler ve ulaşım yatırımları Arnavutköy'ün gelişimine önemli katkı sağlıyor.Arnavutköy Belediyesi'nin bu performansı, yerel yönetimlerde proje yönetimi ve uygulama hızının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.