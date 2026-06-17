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Araç Sahipleri Dikkat! Motorine İndirim geldi

ABD ile İran arasında bu gece saatlerinde savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı'nı açan anlaşma duyuruldu. Brent Petrol fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü ve yine 3 Mart'tan beri ilk kez 80 doların altında güne başladı. Bu da akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Ekleme: 17.06.2026 - 09:20 Güncelleme: 17.06.2026 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç Sahipleri Dikkat! Motorine İndirim geldi
ABD ile İran arasında bu gece saatlerinde savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı'nı açan anlaşma duyuruldu. Brent Petrol fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü ve yine 3 Mart'tan beri ilk kez 80 doların altında güne başladı. Bu da akaryakıta indirim olarak yansıyor.

Dün motorine 1,22 TL indirim geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.08 TL
Motorin: 65.24 TL
LPG: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.93 TL
Motorin: 65.09 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA

Benzin: 64.05 TL
Motorin: 66.35 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR

Benzin: 64.32 TL
Motorin: 66.64 TL
LPG: 31.79 TL