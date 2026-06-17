Araç Sahipleri Dikkat! Motorine İndirim geldi
ABD ile İran arasında bu gece saatlerinde savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı'nı açan anlaşma duyuruldu. Brent Petrol fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü ve yine 3 Mart'tan beri ilk kez 80 doların altında güne başladı. Bu da akaryakıta indirim olarak yansıyor.
ABD ile İran arasında bu gece saatlerinde savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı'nı açan anlaşma duyuruldu. Brent Petrol fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü ve yine 3 Mart'tan beri ilk kez 80 doların altında güne başladı. Bu da akaryakıta indirim olarak yansıyor.
Dün motorine 1,22 TL indirim geldi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.08 TL
Motorin: 65.24 TL
LPG: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.93 TL
Motorin: 65.09 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA
Benzin: 64.05 TL
Motorin: 66.35 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR
Benzin: 64.32 TL
Motorin: 66.64 TL
LPG: 31.79 TL