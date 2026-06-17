Araç Sahipleri Dikkat! Motorine İndirim geldi

ABD ile İran arasında bu gece saatlerinde savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı'nı açan anlaşma duyuruldu. Brent Petrol fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü ve yine 3 Mart'tan beri ilk kez 80 doların altında güne başladı. Bu da akaryakıta indirim olarak yansıyor.