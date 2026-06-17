Ankara'nın Göbeğinde 'CHP Belediyeciliği' Enkazı! Dikmen Sakinleri Kaderine Terk Edildi

Seçim döneminde 'derman' vaat eden CHP'li belediyeler, Ankara'nın kalbi Dikmen'i adeta kaderine terk etti! Köstebek yuvasına dönen yollar, temizlenmeyen çöpler ve çevre kirliliği yüzünden canından bezen mahalle sakinleri isyan etti.Başkent Ankara'da CHP'li belediyenin vizyonsuzluğu ve hizmet ayıbı bitmek bilmiyor. Siyaset üretmekten vatandaşa hizmet etmeye fırsat bulamayan CHP zihniyeti, Ankara'nın en köklü ve gözde semtlerinden Dikmen'i adeta bir köye çevirdi. Bozuk yollar, temizlenmeyen çöpler ve bakımsızlık yüzünden mahalle sakinleri isyan etti.Ankara'nın göbeğinde, Dikmen'de kaydedilen görüntüler CHP'li yerel yönetimin iş bilmezliği bir kez daha gözler önüne serdi. Modern bir başkente yakışmayacak caddeler, sokaklar ve çevre kirliliği vatandaşın canına tak ettirdi.Lüks sitelerin hemen yanı başındaki yollar köstebek yuvasına dönmüş durumda. Kaldırım kavramının tamamen yok olduğu sokakta, direklerin dipleri moloz yığınları, taşlar ve kurumuş otlarla kaplı.