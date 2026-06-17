1 Temmuz'da Tatil Yok! TBMM'nin Çalışma Süresi Uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı.Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.Yürürlüğe giren karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi.Normal yasama takvimine bakıldığında meclisin 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekiyordu.AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ile Genel Kurul'da kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bu süreç durduruldu.Buna göre Genel Kurul, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürecek.