TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN YEDİNCİ DURAĞI SAMSUN OLACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20-28 Haziran tarihleri arasında üçüncü kez Samsun’da ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin yedinci durağı olan Samsun; opera, bale ve tiyatro gösterilerinden konserlere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden 40’tan fazla Lezzet Noktası’na uzanan zengin programıyla kültür sanat ve gastronominin önemli buluşma noktalarından biri olacak.