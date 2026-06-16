Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı...

BASINA VE KAMUOYUNASon günlerde bazı sosyal medya hesapları ve dijital mecralarda, Sayın Mehmet Aygün'ü hedef alan ve gerçekle bağdaşmayan çeşitli iddia ve paylaşımların yer aldığı görülmektedir. Sayın Mehmet Aygün'ün söz konusu olayla herhangi bir ilgisi veya dahli yoktur. Bahsi geçen havayolunun ilgili uçuşunda Sayın Mehmet Aygün adına herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu husus da tek başına söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan önemli bir olgudur.Sayın Mehmet Aygün'ün kişilik haklarına ve itibarına zarar vermenin yanında kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine de neden olan gerçeğe aykırı bilgi ve ithamlar içeren bu paylaşım ve haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak olup, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır.Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.Saygılarımızla,Titanic Hotels