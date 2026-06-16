Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 30°CPazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutluMANİSA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutluKASTAMONU °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 31°CParçalı bulutluVAN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 34°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 32°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 37°CParçalı ve az bulutlu