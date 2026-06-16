Mali Yükü Hafifletecek Düzenleme Yürürlüğe Giriyor! Borçlara Uzun Vadeli Çözüm

Milyonlarca vatandaşı, kamu borcu olan işletmeleri ilgilendiren vergi yapılandırması tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar ve işletmeler, kamuya olan borçlarını uzun vadeli taksitlerle ödeme imkanına kavuşacak.Vergi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler yapılandırma sistemine dahil olabilecek.Ayrıca işletmelerin vergi borçları, SGK prim borçları ve kamu alacakları da kapsam içinde yer alacak.Düzenlemeyle birlikte vergi borçlarında taksit süresi önemli ölçüde artırıldı. Yeni sistemle birlikte vergi ve SGK borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.Ancak taksit sayısı; Borçlunun mali durumu, likidite oranı, borcun türü, hukuki statüsü gibi kriterlere göre değişecek.Örneğin mali durumu en zor olan borçlular 72 taksite kadar ödeme yapabilecek. Ancak bazı borçlar için bu süre sadece 12 ayla sınırlı tutuldu.Yapılandırma kapsamında borçlara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.Yeni sistemde 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı.10 milyon lirayı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.Borç yapılandırmasında vatandaşlara çeşitli teminat seçenekleri sunulacak.Bunlar arasında banka teminat mektubu ve taşınmaz ipoteği gibi yöntemler yer alacak.Öte yandan tebliğde en dikkat çeken konulardan biri de kapsam dışı bırakılan borçlar oldu.Özellikle; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir ve kurumlar vergisi geçici vergileri bu düzenlemenin dışında tutuldu.Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor.