İstanbul'da Film Gibi Suikast Girişimi! AVM'de Yaşanan Olay Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İstanbul Ayazağa'da bulunan lüks bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. İran asıllı bir iş insanının yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki şüphelinin ifadesinde anlattıkları, soruşturmayı dikkat çeken bir boyuta ulaştırdı.İddiaya göre galericilik yapan İran asıllı iş insanı, AVM içerisindeki bir kafede oturduğu sırada yanına gelen genç bir kişiyle kısa süreli sohbet etti. Şüphelinin, iş insanının dövmelerini beğendiğini söyleyerek iltifatlarda bulunduğu öğrenildi.Cansu Canan ile Yeni Sayfa programında yayınlanan habere göre; Bir süre sonra yeniden masaya yaklaşan saldırgan bu kez silahını çıkardı ve ateş açtı. Bacağından yaralanan iş insanı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre ise şüpheli, ilk ifadesinde Telegram'da yer alan 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldığını öne sürdü. Burada kendisiyle yurt dışı numaraları üzerinden iletişime geçildiğini söyleyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmesi karşılığında 200 bin lira teklif edildiğini iddia etti.Şüphelinin ifadesine göre kendisine hedef alınan kişinin fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri de gönderildi.Genç şüpheli, saldırının ardından kendisini bir korsan taksinin alacağını ve vaat edilen paranın bu şekilde teslim edileceğinin söylendiğini de öne sürdü.Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındaki kişilerin kimlikleri araştırılıyor.Silahlı saldırıda yaralanan İran asıllı iş insanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.