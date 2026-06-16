Beylikdüzü Belediyesi’ne Operasyon! 27 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı yapıların ruhsat projelerine aykırı şekilde inşa edildiğini tespit etti.İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, İmamoğlu inşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi.Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Tuncay DEMİRCAN — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Başkan YardımcısıAbdulkerim YÜCEL — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Metal İşleri ÖğretmeniAli KOÇALİ — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Makine MühendisiAli SOYYİĞİT — Coşar Yapı Denetim Ltd. Şti. - Mimar [İstanbul 2 No.lu Barosu (Avukat)]Anıl Sarıcan DELİBAY — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Şehir PlancısıDoğukan PELEN — İmamoğlu İnş. Tic. ve San. AŞ - Şantiye ŞefiErkan ARSLAN — İmamoğlu İnş. Tic. ve San. AŞ - Şantiye ŞefiErtan KARA — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - MühendisFatih MEŞE — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Harita MühendisiHakan SAÇIK — Lotus Şeh. İnş. Ltd. Şti. - Şirket OrtağıHasan Bülent ÇETİN — Tasfiye Halinde USB Mim. Müh. Ltd. Şti. OrtağıKübra DUYAR — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - MimarLeyla MUTUŞ — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - MimarMehmet Mete Evin — MME Mimarlık Yapı Taah. İnş. Ltd. Şti. OrtağıMuhammet ERDEM — Neon Yapı Enerji AŞ - İnşaat MühendisiMuhammet Tevfik ŞAHİN — İstanbul MTM Yapı Den. Firması OrtağıMustafa ALTINTAŞ — Altıntaş Şeh. Mim. Ltd. Şti. OrtağıSamet YILDIRIM — Atabey Yapı Den. Firması OrtağıSelma BULUT — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - MimarSerdar KOCA — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Şehir PlancısıSevilay KOCA (ÖZDEMİR) — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - MimarŞennur BAKLAN — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - MimarZafer Serkan KILIÇASLAN — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - MühendisZühal KADIOĞLU — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - İnşaat MühendisiEda GÜVEN — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Makine MühendisiEsat AYDIN — Uska İnş. Ltd. Şti. - İnşaat MühendisiMustafa Cemil ÖZTÜRK — Beyazıt Yapı Den. Ltd. Şti.'nin Aktif Tek OrtağıUğur DOĞAN — İmamoğlu İnş. Tic. ve San. AŞ - Şantiye Şefi