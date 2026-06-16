Beylikdüzü Belediyesi’ne Operasyon! 27 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul’da imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı belirlenen ve buna rağmen iskan belgesi verilen yapılarla ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı yapıların ruhsat projelerine aykırı şekilde inşa edildiğini tespit etti.
İMAMOĞLU İNŞAAT FİRMASI MEVZUATA AYKIRI BİNALARI YAPMIŞ, BELEDİYE İSKAN VERMİŞ
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, İmamoğlu inşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi.
BELEDİYE USULSÜZ İSKAN VERMİŞ
Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.
27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER!
Tuncay DEMİRCAN — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Başkan Yardımcısı
Abdulkerim YÜCEL — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Metal İşleri Öğretmeni
Ali KOÇALİ — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Makine Mühendisi
Ali SOYYİĞİT — Coşar Yapı Denetim Ltd. Şti. - Mimar [İstanbul 2 No.lu Barosu (Avukat)]
Anıl Sarıcan DELİBAY — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Şehir Plancısı
Doğukan PELEN — İmamoğlu İnş. Tic. ve San. AŞ - Şantiye Şefi
Erkan ARSLAN — İmamoğlu İnş. Tic. ve San. AŞ - Şantiye Şefi
Ertan KARA — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Mühendis
Fatih MEŞE — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Harita Mühendisi
Hakan SAÇIK — Lotus Şeh. İnş. Ltd. Şti. - Şirket Ortağı
Hasan Bülent ÇETİN — Tasfiye Halinde USB Mim. Müh. Ltd. Şti. Ortağı
Kübra DUYAR — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Mimar
Leyla MUTUŞ — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Mimar
Mehmet Mete Evin — MME Mimarlık Yapı Taah. İnş. Ltd. Şti. Ortağı
Muhammet ERDEM — Neon Yapı Enerji AŞ - İnşaat Mühendisi
Muhammet Tevfik ŞAHİN — İstanbul MTM Yapı Den. Firması Ortağı
Mustafa ALTINTAŞ — Altıntaş Şeh. Mim. Ltd. Şti. Ortağı
Samet YILDIRIM — Atabey Yapı Den. Firması Ortağı
Selma BULUT — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Mimar
Serdar KOCA — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Şehir Plancısı
Sevilay KOCA (ÖZDEMİR) — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Mimar
Şennur BAKLAN — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Mimar
Zafer Serkan KILIÇASLAN — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - Mühendis
Zühal KADIOĞLU — Beylikdüzü Belediye Başkanlığı - İnşaat Mühendisi
Eda GÜVEN — Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ - Makine Mühendisi
Esat AYDIN — Uska İnş. Ltd. Şti. - İnşaat Mühendisi
Mustafa Cemil ÖZTÜRK — Beyazıt Yapı Den. Ltd. Şti.'nin Aktif Tek Ortağı
Uğur DOĞAN — İmamoğlu İnş. Tic. ve San. AŞ - Şantiye Şefi