Beyaz Et Soruşturmasında Karar Çıktı! Usulsüzlüğe Milyonluk Fatura

Bir süredir gündemde olan beyaz et ticaretindeki ihlaller cezasız kalmadı. Ticaret Bakanlığı, beyaz et soruşturmasında kesilen cezalara dair bilgi verdi. Buna göre İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, bugün gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirildi.Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı aldı.Ticaret Bakanlığı, alınan kararı '(Beyaz et soruşturması) İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.' diyerek duyurdu.Ticaret Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklamada, 'Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir.' diyerek şu bilgileri aktardı:'Bu kapsamda, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve denetimler neticesinde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanmıştır.Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır.Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.'