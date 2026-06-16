Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yargılandığı dosyaya dayanan son dalgada 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin belediye birimlerindeki incelemeleri sürerken gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldüğü aktarıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belediyeye yönelik operasyon düzenlendi.
Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
CHP'Lİ BÖCEK 1 YILDIR TUTUKLU
Gözaltı kararlarının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu yargılandığı dosya kapsamında alındığı tespit edildi. Böcek "rüşvet" ile "irtikap" suçlamalarıyla Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlık geçici tedbir kararı uygulayarak Böcek'i görevinden uzaklaştırmıştı.
Muhittin Böcek dosya kapsamına itirafçı olmuştu.