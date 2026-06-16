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Beyaz Gazete
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Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile uzlaşmaya vardıklarını açıklamasıyla piyasalar hareketlendi.

Ekleme: 16.06.2026 - 09:56 Güncelleme: 16.06.2026 - 09:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
19 Haziran Cuma günü imzaların atılacağı bildirilirken, altın da uçuşa geçti. Dün fırlayan altın fiyatları bugün de yükselişine devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.620,00
SATIŞ: 10.754,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.427,22
SATIŞ: 6.428,13

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.666,00
SATIŞ: 44.321,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.371,00
SATIŞ: 42.873,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.254,00
SATIŞ: 21.489,00