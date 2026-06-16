Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

19 Haziran Cuma günü imzaların atılacağı bildirilirken, altın da uçuşa geçti. Dün fırlayan altın fiyatları bugün de yükselişine devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 10.620,00SATIŞ: 10.754,00ALIŞ: 6.427,22SATIŞ: 6.428,13ALIŞ: 43.666,00SATIŞ: 44.321,00ALIŞ: 42.371,00SATIŞ: 42.873,00ALIŞ: 21.254,00SATIŞ: 21.489,00