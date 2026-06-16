Altın Yükseliyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile uzlaşmaya vardıklarını açıklamasıyla piyasalar hareketlendi.
19 Haziran Cuma günü imzaların atılacağı bildirilirken, altın da uçuşa geçti. Dün fırlayan altın fiyatları bugün de yükselişine devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Haziran 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.620,00
SATIŞ: 10.754,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.427,22
SATIŞ: 6.428,13
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.666,00
SATIŞ: 44.321,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.371,00
SATIŞ: 42.873,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.254,00
SATIŞ: 21.489,00