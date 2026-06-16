AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ KOORDİNASYONUNDA 11,5 MİLYON ÜYEYE ERDOĞAN İMZALI TEŞEKKÜR BELGESİ ULAŞTIRILIYOR

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerinin parti üyelerine ulaştırılmasına yönelik çalışma Türkiye genelinde sürdürülüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen program kapsamında il ve ilçe başkanlıkları tarafından üyelere ziyaretler gerçekleştiriliyor.Yargıtay'ın Ocak ayında açıkladığı verilere göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip olan AK Parti'de, üyeler adına özel olarak hazırlanan teşekkür belgeleri teşkilat mensupları tarafından bizzat takdim ediliyor. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının da üyelere iletildiği belirtildi.GENEL MERKEZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLÜYORDaha önce çeşitli il ve ilçe teşkilatları tarafından yerel ölçekte gerçekleştirilen üye ziyaretlerinin, bu çalışma ile ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyon hâline getirildiği ifade edildi. Türkiye genelinde eş zamanlı sürdürülen program kapsamında, AK Parti ailesine katılan üyelerin katkıları ve destekleri dolayısıyla teşekkür mesajı iletilirken, üyelerin görüş ve önerileri de dinleniyor.“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teşekkür belgesinde şu ifadeler yer alıyor:“AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.”ÜYELERLE DOĞRUDAN TEMAS VURGUSUAK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın, yalnızca belge takdiminden oluşan bir program olmadığı, aynı zamanda üyelerle doğrudan temas kurulmasını amaçlayan bir vefa çalışması niteliği taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen ziyaretlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür mesajının doğrudan üyelere ulaştırılması hedefleniyor.Teşekkür belgelerinin üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanarak il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla takdim edilmeye devam edeceği kaydedilirken, çalışma ile AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 üyeden oluşan teşkilat yapısındaki her bir üyeye verilen değerin sahada görünür hâle getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.