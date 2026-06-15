Gaziosmanpaşa'da Yangın! Aniden Büyüyen Alevler Üç Evi Sardı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 eve daha sıçradı. Ekiplerce söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 03:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Karandeniz Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde bulunan gecekondu da yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler, bitişik haldeki diğer 2 gecekonduya da sirayet etti. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında 1 gecekondu kullanılamaz hale gelirken sirayet ettiği 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan yangın anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında 1 gecekondu kullanılamaz hale gelirken sirayet ettiği 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan yangın anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.